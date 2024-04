Premiê do Haiti Ariel Henry renuncia em meio a violência de gangues

Em uma carta datada de quarta-feira e compartilhada nas redes sociais na quinta-feira, Henry disse que seu governo "serviu à nação em tempos difíceis".

O governo cessante do Haiti formalizou o processo de transição há duas semanas, um mês depois de Henry ter anunciado que renunciaria assim que o conselho fosse instalado.

Henry deixou o Haiti em fevereiro para buscar ajuda internacional para a polícia em suas batalhas contra gangues armadas e poderosas. Mas ele ficou travado fora do país quando as alianças das gangues ameaçaram tomar completamente a capital. Com dificuldades para retornar, Henry anunciou sua intenção de renunciar.

A violência das gangues, que tem sido um problema no Haiti há anos, aumentou no início deste ano. Mais de 2.500 pessoas foram mortas ou feridas pela violência das gangues de janeiro a março, segundo dados recentes do Escritório Integrado das Nações Unidas no Haiti (BINUH).

A situação de segurança também provocou o deslocamento de milhares de pessoas e causou fome catastrófica.