Homem e cão desaparecem no Grand Canyon durante viagem com jangada caseira

Um homem de 58 anos e seu cachorro desapareceram no Grand Canyon, no estado do Arizona, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Thomas L. Robison queria cruzar rio Colorado em jangada caseira.

O carro dele foi encontrado próximo a um ponto de pescaria no parque do Grand Canyon. A informação consta no aviso de desaparecimento emitido pelo Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos.