Filha de ex-CEO do Slack desaparece nos EUA; polícia diz que ela fugiu

Mint Butterfield, filha do cofundador e ex-CEO do Slack, Stewart Butterfield, está desaparecida nos Estados Unidos desde o último domingo (21).

O que aconteceu

Adolescente foi vista pela última vez em Bolinas, na Califórnia, por volta das 22 horas. Desde o desaparecimento de Mint, circula nas redes sociais um panfleto pedindo informações a qualquer pessoa que possa ter visto a jovem.

A filha do ex-CEO do Slack é descrita como uma menina de cabelo castanho com as pontas vermelhas. Na foto do panfleto, ela também aparece com piercings nas sobrancelhas. Segundo o anúncio, ela tem 16 anos, cerca de 1,5 metro de altura e pesa 45 quilos.