Veneza começa a cobrar taxa de turistas em experimento para controlar turismo de massa

"Em princípio, é uma boa ideia", afirma Susanne Kunz-Saponaro, que mora e trabalha como guia turística na cidade do norte italiano. "Mas parece que não pensaram a coisa até o fim."

Por um lado, há uma longa lista de exceções ao sistema que diluem seu efeito, como as isenções para moradores de toda a região de Veneza e menores de 14 anos. Além do mais, ainda não está claro como a cidade dará conta de fiscalizar todos os excursionistas, que têm que baixar um QR Code no site cda.ve.it. A prefeitura afirma que fiscais estarão circulando e fazendo controles aleatórios. Quem for pego sem o comprovante de pagamento da taxa pode acabar multado.

Mas a guia Saponaro considera especialmente problemático o fato de não se ter também introduzido logo um limite para o número de visitantes: diariamente chegam cerca de 80 mil ao centro histórico, dos quais 70 mil só pretendem passar algumas horas, gastando bem pouco, mas contribuindo bastante para a superlotação.

Conhecer Veneza com vagar - e respeito

Do mesmo que outros imãs turísticos europeus, há bastante tempo a municipalidade veneziana tenta combater ao menos as consequências mais graves do turismo de massa - como quando proibiu os grandes cruzeiros de aportarem no centro, em 2021. "Nós convidamos os que querem visitar a nossa cidade a vivenciar Veneza com vagar e a se deixar absorver por ela", propõe a encarregada de turismo Simone Venturini.

E isso não é possível em três horas, "é preciso se permitir o tempo necessário". A taxa de ingresso visa estimular o turismo de pernoite. Como essa iniciativa da cidade dos canais é pioneira no mundo, certamente será preciso fazer ajustes quando chegarem as primeiras avaliações, explica Venturini.