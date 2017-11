Reprodução /CBS News Sayfullo Habibullaevic Saipov, uzbeque de 29 anos identificado como suspeito do atentado em Nova York que ocorreu na tarde desta terça-feira (31)

O suspeito do atentado em Nova York que ocorreu na tarde desta terça-feira (31) foi identificado como Sayfullo Habibullaevic Saipov, um cidadão do Uzbequistão de 29 anos que chegou aos Estados Unidos em 2010, segundo a imprensa local.

As autoridades que investigam o caso encontraram, no caminhão usado no atentado, um bilhete escrito em inglês dizendo que o suspeito agia em nome do Estado Islâmico (EI), afirmou uma autoridade local à CNN.

Segundo testemunhas, o agressor jogou sua caminhonete contra ciclistas e pedestres e gritou "Allahu Akbar" (Deus é grande, em árabe) antes de ser baleado pela polícia.

Ele foi baleado no abdomen pelas forças policiais e está internado. No hospital, negou-se a responder qualquer questão sobre o atentado, segundo a NBC News.

Saipov morava em Paterson, no Estado de Nova Jersey, a cerca de uma hora de Nova York, e já havia cometido infrações de trânsito em Missouri e na Pensilvânia.

Ainda não se sabe se o ato foi individual ou parte de uma ação coletiva liderada pelo EI ou por outro grupo terrorista. A Força Tarefa Anti-Terrorismo do FBI está liderando as investigações.

(Com agências internacionais)