Veículo atropela ciclistas em NY; atentado deixa ao menos oito mortos

Ao menos oito pessoas morreram e 11 ficaram feridas após o motorista de uma caminhonete atropelar ciclistas percorrendo quarteirões de uma ciclovia de Manhattan na tarde desta terça-feira (31), segundo o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, que classificou o caso como "covarde ato de terror". O governador de Nova York, Andrew Cuomo, também chamou o ato de terrorismo.

O incidente ocorreu às 15h05 a alguns quarteirões do prédio do World Trade Center, próximo ao rio Hudson. A caminhonete invadiu a ciclovia na West Street, e o motorista dirigiu no sentido sul da ilha atropelando as pessoas. Ao deixar a ciclovia, o motorista bateu em um outro veículo --um ônibus escolar. Em seguida, desceu do carro com duas armas --posteriormente, a polícia viu que não eram armas verdadeiras, eram uma arma de paintball e uma arma de ar comprimido.

O suspeito, de 29 anos, foi baleado no abdome pela polícia e preso. Autoridades não irão identificar o autor do ataque em um primeiro momento --foi dito apenas que ele está hospitalizado. Mas, segundo a imprensa, o autor do ataque seria Sayfullo Saipov, de Tampa, na Flórida. Ele seria cidadão do Uzbequistão.

Os investigadores evitaram informar sobre o que o homem falou no depoimento dado, mas destacaram que "com base no que ele falou, foi um ato terrorista". O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que o atentado foi cometido por uma só pessoa, de acordo com os dados já obtidos na investigação.

Dois adultos e duas crianças que estavam no ônibus escolar ficaram feridos. Seis dos mortos, todos homens, morreram no local do atropelamento; duas vítimas morreram no hospital. O número de feridos pode aumentar, já que muitas pessoas deixaram o local sem atendimento médico.

"Com base na informação de que dispomos no momento, trata-se de um ato de terrorismo (...) particularmente covarde", disse o prefeito democrata durante entrevista coletiva, na qual lamentou "este dia muito doloroso para nossa cidade".

O governador disse ainda que o policiamento na cidade será reforçado. Ele também afirmou que não há outras ameaças à cidade relacionadas a este atentado no momento. A polícia confirmou que o desfile de Halloween da cidade será realizado apesar do atentado.

Segundo a imprensa americana, o suspeito teria gritado "Deus é grande" em árabe. Questionada, a polícia disse que não comentará sobre as investigações. Segundo o SITE, portal de monitoramento dos jihadistas na internet, não há nenhuma "movimentação" nas comunicações entre os extremistas, o que indicaria que não há a coordenação de um ataque

Os primeiros relatos de testemunhas e da imprensa falavam em tiros disparados na região. A área da ocorrência foi isolada pelas forças de segurança, segundo imagens de redes de televisão locais.

A caminhonete era alugada. A empresa Home Depot confirmou a locação do veículo e disse estar colaborando com as autoridades.

Bebeto Matthews/P Photo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou pelo Twitter e disse que o ataque foi cometido por alguém "muito doente e perturbado" e garantiu que será punido com rigor pela lei norte-americana. "NOS EUA NÃO", finalizou ele.

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de outubro de 2017

Nova York, colocada várias vezes sob alerta de segurança após os atentados de 11 de setembro de 2001, é a capital financeira e do entretenimento nos Estados Unidos, com uma população de 8,5 milhões de habitantes.

(Com agências internacionais)