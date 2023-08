Professora manda alunos baterem em colega muçulmano na Índia

Caso aconteceu na semana passada em escola pública em vilarejo no norte da Índia, no distrito de Uttar Pradesh, segundo o jornal The Times of India.

Professora disse que punição foi porque menino não tinha feito a lição de casa. Segundo o Times of India, ela disse que o vídeo foi manipulado para "exacerbar tensões", mas admitiu que cometeu um erro.

Políticos manifestaram revolta, e a principal autoridade de proteção dos direitos das crianças do país pediu que as medidas cabíveis sejam tomadas. "Plantar o veneno da discriminação nas mentes de crianças inocentes e transformar um lugar sagrado como uma escola em um mercado de ódio, não há nada pior que um professor poderia fazer pelo país", escreveu o líder do Congresso, Rahul Ghandi, no X (ex-Twitter).