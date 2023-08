Senador dos EUA 'congela' durante coletiva pela segunda vez em um mês

McConnell chegou a pedir ao repórter para que ele repetisse a pergunta várias vezes. Depois, deu uma risada tímida, fechou a boca e "congelou".

Ao perceber que o político de 81 anos estava paralisado, uma assessora se aproximou e perguntou: "Você ouviu a pergunta, senador?". Entretanto, McConnell continuou indiferente.

"Sinto muito, precisamos de um minuto", disse a assessora aos repórteres. Um membro da equipe do senador precisou conversar com ele por um momento. Os repórteres no local não perguntaram a McConnell sobre o episódio antes dele ir embora.

Senador já 'congelou' em outro evento

Essa não é a primeira vez que o político "congela". Em uma entrevista coletiva no fim de julho, ele ficou em silêncio por cerca de 19 segundos. Na ocasião, após a breve pausa, ele continuou a coletiva de imprensa. "Estou bem", disse na ocasião.

Após o ocorrido nesta quarta-feira (30), um porta-voz do político informou que "o líder McConnell sentiu-se momentaneamente tonto e fez uma pausa durante sua coletiva de imprensa hoje".