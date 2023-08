Engenheira tem perna amputada após infecção por bactéria carnívora

Dois meses depois, Jennifer recebeu alta e está em casa desde maio. Além de divulgar a história, a veterana também publicou uma vaquinha virtual, feita para pagar os custos médicos e conseguir comprar uma prótese. "Quero compartilhar minha história sobre minhas experiências de quase morte ao longo da estrada. Como tem sido reaprender a ser humano e a solidão de viver em um hospital por quase 5 meses", escreveu.

Por enquanto, ela diz que tem usado uma cadeira de rodas para se locomover. "Existem tantas inovações e tecnologia para próteses. Estou extremamente aberta a me conectar com alguém que possa me ajudar".