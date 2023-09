Brasileiro que fugiu da prisão gera pânico nos EUA: "tranquem as portas"

Os moradores foram orientados a trancarem suas portas e permanecerem em casa. "Tranquem seus veículos. Revisem suas câmeras de vigilância e entrem em contato com a polícia se observarem algo suspeito. Danilo Cavalcante é considerado um homem extremamente perigoso", diz comunicado divulgado pela procuradora distrital Deb Ryan.

As autoridades temem que o brasileiro tente invadir uma casa ou roubar um carro. "A última coisa que queremos ver, além de alguém se machucar, é ele pegar as chaves e um carro", disse o vice-marechal dos EUA, Robert Clark. Isso dificultaria a perseguição contra o fugitivo.

A polícia foi informada de uma tentativa de roubo na noite de sexta-feira e diz que a descrição do suspeito se encaixa na de Cavalcante. Por conta das buscas, o Longwood Gardens, jardim botânico da região, ficou fechado no fim de semana.

As buscas contam com mais de 100 investigadores. Os detetives do condado de Chester contam com a ajuda da Polícia Estadual da Pensilvânia e de oficiais do U.S. Marshals.

As autoridades também usam drones, helicópteros e cães para rastrear o brasileiro. Há uma recompensa de US$ 10 mil (R$ 50 mil) para informações que possam levar à sua captura.

A perseguição tem afetado o dia-a-dia dos moradores da região. "Dissemos às meninas que há um homem mau em fuga e que estamos mantendo-as seguras", disse Jessica Mullin à Fox. Ela vive na região com seu marido e as duas filhas. "Normalmente, quando estamos acordados durante o dia, nós deixamos as portas destrancadas, mas não estamos fazendo isso agora", disse Joe Mundy à Fox. Ele vive naquele condado há 30 anos com a sua esposa.