Píer desaba sobre lago e deixa dezenas de estudantes feridos nos EUA

Parte de um píer, onde dezenas de estudantes da Universidade de Wisconsin-Madison e outras pessoas faziam uma comemoração, desabou na tarde de ontem (4). Uma pessoa foi hospitalizada e outras 20 ficaram levemente feridas, segundo as autoridades.

O que se sabe:

Um vídeo gravado na costa do Lago Mendota e publicado nas redes mostra o momento em que uma parte do píer de metal logo a leste do palco Union Terrace, no campus de Madison, desaba, fazendo com que as pessoas caíssem na água.