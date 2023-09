Vídeo mostra momento em que brasileiro foge da prisão nos EUA; assista

Danilo escala a parede com a técnica, demonstrando certa facilidade, até desaparecer do campo da visão da câmera de segurança. No início do registro, outro detento, sem camisa, aparece nas imagens.

Antes da divulgação do vídeo, a porta-voz da promotora distrital do condado de Chester, Deborah Ryan, e a porta-voz do condado, Rebecca Brain, se recusaram a comentar o modo de fuga do condenado.

A tática usada pelo brasileiro é a mesma que outro detento fez para fugir em maio deste ano da mesma unidade prisional, confirmaram as autoridades locais em coletiva de imprensa nesta tarde. Igor Bolte, 30, escapou da prisão, mas foi pego pelos agentes horas depois.

Ontem, o jornal The Philadelphia Inquirer divulgou que uma fonte, sob condição de anonimato, afirmou que o edifício escalado por Danilo fica perto de um dos pátios de exercícios da penitenciária.

Após escalar até o teto, ele teria corrido pelo telhado e caído em uma área menos segura da penitenciária, conseguindo fugir do local.

