Vegetação densa e clima quente dificultam trabalho para encontrar fugitivo

Florestas densas e o clima quente no condado de Chester, na Pensilvânia (EUA), estão dificultando a captura do fugitivo brasileiro Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua pelo homicídio da ex-namorada, a também brasileira Débora Evangelista Brandão. As buscas entraram no sétimo dia, de acordo com a polícia.

O que se sabe:

A polícia estadual da Pensilvânia afirmou que o clima quente, a densa vegetação e o terreno acidentado estão dificultando as buscas por Cavalcante, após ele escapar da prisão do condado na manhã da última quinta-feira, segundo apurou a ABC News.