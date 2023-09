Brasileiro foragido nos EUA conseguiu 'roupas e suprimentos desconhecidos'

O brasileiro foi avistado novamente nesta quinta-feira, pouco antes das 12h (horário local) por moradores de Longwood Gardens, localidade dentro da zona delimitada para as buscas pelas autoridades do Condado de Chester, no estado da Pensilvânia. O local não seria distante de onde o homem foi visto na segunda-feira (4). A informação foi divulgada em coletiva de imprensa hoje.

Os investigadores ainda acreditam que Danilo esteja dentro do perímetro de buscas — que é de 20 a 25 quilômetros quadrados. "Uma busca naquela área está em andamento nas últimas horas e continua neste momento", disse Bivens, segundo a estação de televisão norte-americano WPVI-TV e o jornal The Philadelphia Inquirer.

Ontem, as autoridades locais divulgaram um vídeo que mostra o momento em que Danilo foge da penitenciária do Condado de Chester, no estado da Pensilvânia.

Nós perseguimos pessoas por muito mais tempo e finalmente as levamos à justiça. (...) Como eu disse antes, não vamos a lugar nenhum. Eventualmente iremos capturá-lo. E quando o fizermos, ele irá para a prisão.

Tenente-coronel George Bevins, da polícia estadual

Entenda o caso:



Danilo Cavalcante foi condenado à prisão perpétua no último dia 22 por matar a ex-namorada Deborah, na época com 34 anos, a facadas. Os dois são brasileiros, mas o crime ocorreu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia.