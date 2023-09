Terremoto de magnitude 6,8 atinge Marrocos e deixa dezenas de mortos

Um forte terremoto de magnitude 6,8 atingiu o Marrocos e deixou ao menos 31 mortos na noite desta sexta-feira (8), de acordo com relatos da mídia local. Uma autoridade local disse à agência de notícias Reuters que dezenas de pessoas morreram.

O que aconteceu:

O terremoto ocorreu 71 km a sudoeste de Marrakech, a uma profundidade de 18,5 km, às 23h11 no horário local (19h11 do horário de Brasília), de acordo com o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos).