99 dias de incêndio e abalo sísmico: fatos que você não sabia sobre o 11/9

Nacionalidades diferentes

Os ataques mataram 2.977 pessoas — e nem todas eram americanas. Foram mortos cidadãos de 93 países, segundo o memorial do 11 de setembro.

Outros relatos de sequestros

Houve vários outros relatos de sequestros naquele mesmo dia, conforme divulgado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Técnicos investigaram "19 ou 20 aviões" como possíveis sequestros, segundo o órgão.

Incêndios por 99 dias

Passaram-se 99 dias até que os incêndios no Marco Zero, onde ficavam as Torres Gêmeas, fossem completamente extintos. O fogo começou às 8h46 do dia 11 de setembro, quando o primeiro avião atingiu a Torre Norte, e só foi totalmente apagado em 19 de dezembro.