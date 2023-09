Sem munição? Por que Putin está 'desesperado' por apoio da Coreia do Norte

As autoridades ocidentais têm falado sobre a crise de munições na Rússia há meses. Segundo o The Economist, a contagem norte-americana de munições "totalmente utilizáveis" se refere somente àquelas que estão dentro do prazo de validade, devidamente armazenadas e que não precisam de renovação antes da utilização.

Também não está claro quanta munição a Rússia perdeu e repôs durante a guerra. Ainda de acordo com a revista inglesa, as inteligências dos Estados Unidos e do Reino Unido dizem que a taxa de produção da Rússia é altamente limitada.

Munições produzidas há décadas. Acusando a Rússia de recorrer à Coreia do Norte em busca de mais munições, os EUA também já afirmaram que os russos estão usando cartuchos antigos, alguns produzidos há mais de 40 anos e com altas taxas de falhas, conforme publicado pela Reuters.

Estimativas em queda. Em janeiro deste ano, a CNN citou autoridades dos EUA dizendo que a cadência média de tiros dos russos caiu de 20 mil por dia para 5 mil. Já a Ucrânia estimava na mesma época que a taxa havia caído de 60 mil para 20 mil por dia.

Quando o estoque acabar, a única fonte serão novas entregas. De acordo com a Forbes, estimativas ucranianas apontam que a Rússia tem capacidade para produzir apenas cerca de 20 mil munições por mês — menos de 700 munições por dia.

O que a Coreia do Norte pode oferecer à Rússia?

Joseph Dempsey, pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, afirma que Moscou tem interesse em projéteis de artilharia que possam ser facilmente integrados.