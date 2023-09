Como drones 'invisíveis' podem fazer a Ucrânia virar o jogo contra a Rússia

Autonomia pode variar de uma a três horas, enquanto o alcance fica entre 40 e 120 km, dependendo da carga útil. Já a velocidade máxima é de 60 km/h.

A Sypaq também afirma que o drone é entregue em um pacote com cerca de 60 centímetros de comprimento, e pode ser montado na hora — com apenas cola e fita adesiva. Ao todo, são apenas duas peças: uma estrutura de placa leve e uma unidade de hélice, além do sistema aviônico.

No entanto, a estrutura de baixa tecnologia está repleta de um sistema de orientação de nível militar, segundo o Business Insider. A empresa australiana explica que, uma vez iniciado o sistema do drone, ele "não requer mais informações do operador. Ele transitará de forma autônoma até o local alvo e pousará sem assistência".

Embora seja conhecido como "drone de papelão", há informações conflitantes sobre a composição de sua estrutura principal. Michael Partridge, gerente da Sypaq, já disse ao site The Register que o modelo é feito de papelão encerado. No entanto, uma especificação do produto no site da empresa descreve-o como sendo feito de uma placa de espuma leve e dobrável.