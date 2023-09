Satã-2: míssel russo cruza continente e pode atacar qualquer lugar do mundo

A Rússia anunciou hoje que o míssil balístico intercontinental RS-28 Sarmat, chamado informalmente no Ocidente de Satã-2, entrou em serviço.

Desenvolvido como sucessor do R-36M, conhecido como Satã — o que justifica sua denominação —, o míssil teria todos os seus componentes fabricados na Rússia, segundo o presidente Vladimir Putin. Testado oficialmente no ano passado, ele seria capaz de atravessar continentes inteiros e atingir um alvo em quase qualquer lugar do mundo.

O que se sabe sobre o Satã 2