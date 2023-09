'Rio de vinho' toma ruas em Portugal após depósito estourar; veja

Dois depósitos de vinho tinto em uma destilaria na cidade de Anadia, em Portugal, se romperam na tarde de domingo (10), formando um "rio vermelho" nas ruas próximas ao estabelecimento.

O que se sabe:

Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra uma enxurrada do líquido vermelho descendo por uma rua de Anadia, um município com 6 mil habitantes, localizado entre as cidades de Aveiro e Coimbra.