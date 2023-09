World Trade Center: Como está o local dos ataques de 11 de setembro hoje?

O edifício ocupa uma área de 241.548 m² e conta com 73 elevadores.

Novas normas de segurança e evacuação

As imagens de pessoas pulando no vazio para escapar do fogo no World Trade Center estão entre as mais marcantes do 11/09.

Após os atentados, muitas discussões trataram sobre como evacuar as pessoas além das escadas.

Cogitou-se sobre uma espécie de cabo ao qual as pessoas se prenderiam antes de saltar ou uma espécie de duto gigante pelo qual as pessoas poderiam deslizar.

Por fim, a solução foi "blindar o coração do edifício com cimento reforçado e fazê-lo suficientemente amplo para que as pessoas possam sair por ali".