Dino descarta hipótese de extradição de Danilo Cavalcante, diz TV

Esse princípio prevê a aplicação da lei brasileira em casos "excepcionais" de crimes cometidos no exterior, em situações que incluam ou a entrada do autor do delito no Brasil, ou o não cumprimento da pena no exterior.

Nos Estados Unidos, Cavalcante foi condenado à prisão perpétua em agosto por matar a ex-namorada brasileira Deborah Brandão, na época com 34 anos, a facadas. O crime ocorreu em abril de 2021 na cidade de Phoenixville, na Pensilvânia, na frente dos filhos da vítima, de 4 e 7 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento.

No Brasil, Cavalcante é acusado de ter matado um homem em 2017, mas ainda não foi julgado por este crime. Ele deixou o país após ser alvo de um mandado de prisão por assassinato e se tornou réu por homicídio duplamente qualificado em novembro daquele ano. Danilo deu seis tiros em Válter Júnior Moreira dos Reis, que morreu no local.

De acordo com o Ministério Público, o crime foi cometido por motivo torpe, em razão de uma suposta dívida que a vítima tinha com o réu, referente ao conserto de um veículo.

Antes de entrar nos EUA, Cavalcante foi a Porto Rico, onde conseguiu os documentos falsos, segundo. Já nos Estados Unidos, ele se estabeleceu no condado de Chester, na Pensilvânia, onde uma irmã e amigos viviam.

A prisão de Danilo Cavalcante

Danilo Cavalcante estava escondido em uma pilha de madeira em uma área rural, perto de uma loja de tratores, na região da Prizer Road e da Route 100. Ele foi preso na manhã de hoje (13) no condado de Chester, na Pensilvânia (EUA).