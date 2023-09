Menino de 2 anos passa por cirurgia após engolir 8 agulhas no Peru

A criança foi levada ao hospital de Tarapoto, onde os médicos levaram cerca de duas horas para retirar os objetos, que estavam localizados em diferentes partes do estômago e do trato intestinal do menino, segundo informou o Ministério da Saúde do Peru.

As agulhas foram localizadas na parte distal e encontramos duas no peritônio do lado direito, outra que entrou o omento (um tecido localizado na cavidade abdominal), três no lado esquerdo, um na parede abdominal e dois estavam entre a bexiga e o reto.

Ministério da Saúde do Peru

A cirurgia, segundo afirmou o cirurgião pediátrico Efraín Salazar Tito, foi bem-sucedida. O menino permanece internado, mas se recuperando rapidamente. O médico informou que ele ficará no hospital em observação por pelo menos mais três dias antes de receber alta e voltar para casa.

Remédios para vacas

Segundo familiares do menino, as agulhas que ele ingeriu eram utilizadas para injetar medicamentos nas vacas da fazenda, informou a TV local Antena 3.