EUA: Detento já havia usado modo de fuga de brasileiro na mesma prisão

A prisão da qual o brasileiro Danilo Cavalcante escapou na Pensilvânia, nos EUA, já registrou o mesmo estilo de fuga no ano passado. As informações são do jornal The New York Times.

O que aconteceu

Em maio de 2023, um homem chamado Igor Bolte também se apoiou entre duas paredes no pátio de exercícios e conseguiu acessar o teto da prisão. De acordo com o NYT, o homem correu para a entrada destinada a visitantes e conseguiu escapar.