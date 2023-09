Vídeo: Casal flagrado fazendo sexo em avião é ovacionado por passageiros

Lembram do casal "Olhou sorriu mandioca no bombril" no voo da EasyJet?



Agora surgiram imagens mostrando eles saindo do banheiro, bem satisfeitos e sendo ovacionados pelos passageiros do voo!



pic.twitter.com/V1qhVYlHOy -- AEROIN (@aero_in) September 15, 2023

Flagra aconteceu no último dia 8, em voo da EasyJet. Na ocasião, um comissário abriu a porta do banheiro a pedido dos passageiros. Dentro, foi possível ver o casal com as calças abaixadas até os tornozelos. O homem fechou a porta rapidamente (veja no vídeo abaixo).

Companhia confirmou o incidente e disse ter notificado a polícia. "Esse voo de Luton a Ibiza foi recebido pela polícia ao chegar, devido ao comportamento de dois passageiros a bordo", disse a EasyJet em nota ao tabloide inglês Daily Mail, sem esclarecer se os dois foram detidos.

Fazer sexo no avião é crime? No Brasil, caso sejam surpreendidos no ato, os passageiros podem responder pelo crime de prática de ato obsceno em público, sujeito à prisão, e serem obrigados a desembarcar.