3 membros da Marinha da África do Sul morrem após ondas atingirem submarino

A operação foi imediatamente cancelada, e equipes de resgate foram enviadas para socorrer as vítimas, segundo apurou a BBC.

Um nadador de superfície foi enviado de helicóptero para ajudar no resgate. No entanto, a operação foi prejudicada pelas condições do mar agitado, informou o Departamento de Defesa da África do Sul, em um comunicado.

O órgão anunciou que os demais membros da tripulação, incluindo o nadador de superfície enviado para ajudar na operação de resgate, estão em tratamento médico em um hospital.

Entre os tripulantes que morreram está a tenente-comandante Gillian Elizabeth Hector, considerada a primeira mulher no comando de um submarino da África do Sul com essa patente.

Um inquérito sobre as circunstâncias que rodearam o incidente será acordado oportunamente, anunciou o Departamento de Defesa sul-africano.