Turquia: Cientista é retirado de caverna a mais de 1.000 m de profundidade

Mark Dickey, um espeleólogo americano de 40 anos, foi resgatado hoje de uma caverna após ficar preso por mais de uma semana a uma profundidade de 1.040 metros abaixo do solo na Turquia.

O que se sabe:

Dickey, que sofreu uma hemorragia intestinal no dia 2, teve que ser retirado de maca da caverna Morca, localizada no sul do país. Ela é a terceira mais profunda da Turquia, com o ponto mais baixo de cerca a 1,3 quilômetro de profundidade.