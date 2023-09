EUA: Pai lamenta morte de bebê após overdose em creche: 'Sinto a sua falta'

O pai e a mãe do bebê também criaram uma vaquinha virtual após a morte de Nicholas. No texto, a família explica que o objetivo é conseguir um apoio financeiro durante o período difícil. "Infelizmente, meu filho morreu como resultado dessa exposição irresponsável. Pedimos a sua ajuda para o nosso apoio financeiro durante este momento difícil. Nossa família será eternamente grata a você".

Os pais escrevem também que o filho teve contato com a droga em um local que eles esperavam que "fosse seguro". A vaquinha já arrecadou quase US$ 23 mil. O objetivo é chegar a US$ 30 mil.

Relembre o caso

Nicholas Dominici, que tinha iniciado a rotina na creche uma semana antes de morrer, foi socorrido com sinais de overdose do opioide na sexta-feira (15), junto a outros dois meninos de dois anos e uma bebê de oito meses. O fentanil é um opioide sintético fabricado em laboratório e considerado um dos responsáveis pelo aumento de overdoses fatais nos Estados Unidos nos últimos anos.

Três das crianças foram "encontradas inconscientes" no quarto de soneca da creche Divino Niño, que funcionava no local desde janeiro, informou a polícia.

A morte de Nicholas foi constatada no hospital e um dos meninos que foi internado tem estado de saúde "crítico", informou o canal NBC News.