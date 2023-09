Prisão da qual brasileiro fugiu nos EUA gastará R$ 17 milhões em segurança

O Conselho Prisional do Condado de Chester, que administra a prisão da qual o brasileiro Danilo Sousa Cavalcante fugiu no fim de agosto, aprovou um investimento de até US$ 3,5 milhões (equivalente a R$ 17 milhões) para reforçar a segurança no local.

O que aconteceu?

O investimento prevê a instalação de pelo menos 50 novas câmeras de monitoramento, assim como a contratação de oito novos profissionais penais para a unidade de Pocopson Township.