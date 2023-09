Incêndio em casamento deixa ao menos 100 mortos e 150 feridos no Iraque

Ao menos cem pessoas morreram e outras 150 ficaram feridas em um incêndio durante um casamento em um salão de festas na província de Nínive, no norte do Iraque. As informações são do veículo estatal nesta terça-feira (26), citando fontes sanitárias.

O que aconteceu:

O incidente aconteceu na manhã de quarta-feira (27) pelo horário local — noite de terça-feira (26) no Brasil, no distrito de Al-Hamdaniya.