Brasileira achada em praia na Itália morreu por afogamento, aponta laudo

laudo confirma a hipótese inicial da polícia de morte por afogamento.

De acordo com uma reconstituição do caso, feita pelo departamento de operações com outras colaborações, a psicóloga participou de uma festa, à noite, no camping onde estava hospedada após um congresso internacional de ecopsicologia.

Por volta das 2h da madrugada (horário local), Renata teria saído sozinha do local de confraternização para dar um passeio na praia. Após a saída, ninguém mais ouviu falar do paradeiro da psicóloga.

A suspeita é que a mulher foi nadar, acabou arrastada pelas ondas e se afogou.

Itamaraty presta assistência

Ao UOL, o Ministério das Relações Exteriores informou que, através do Consulado-Geral do Brasil em Roma, presta assistência consular aos familiares de Renata e mantém interlocução com as autoridades locais sobre o caso.