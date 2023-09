Vídeo mostra hipopótamo atacando tratador em zoológico da China

As imagens mostram o homem correndo para fora do recinto onde ficam abrigados os hipopótamos. Ele escorrega e cai.

Na sequência, um hipopótamo surge carregando na boca uma pilha de plantas, provavelmente para sua alimentação, e a larga no chão, abrindo a boca na direção do tratador.

O homem, em desespero, encolhe as pernas e tenta se afastar das investidas do animal com as mãos. O hipopótamo então recua por um instante e corre mais uma vez na direção do homem, que consegue alcançar a cerca de proteção do local e escapa, em segurança.

Segundo o jornal britânico, o tratador teria entrado no recinto fechado para alimentar os animais, quando percebeu que dois deles iniciaram uma briga por espaço. Ele tentou intervir, distraindo um dos hipopótamos, mas acabou virando alvo de um deles.

O Departamento Florestal de Changsha abriu uma investigação sobre o incidente.