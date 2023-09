Jacaré-celebridade é proibido de entrar em estádio nos EUA

O jacaré Wally Gator, famoso no Instagram, foi impedido de entrar em um estádio da liga de beisebol na Filadélfia (EUA). Ele é o pet de apoio emocional de Joie Henney.

O que aconteceu

Wally e Joie foram ao Citizens Bank Park, estádio do Philadelphia Phillies, onde se encontrariam com jogadores do time.