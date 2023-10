'Pastor' que interage com leões em vídeo é tratador de animais na África

Verdadeira identidade

O homem que aparece no vídeo não é um líder religioso. Utilizando uma pesquisa reversa de imagens, a BBC localizou um vídeo de 2021 no YouTube, registrado em um parque turístico na capital da Somália, Mogadíscio, na qual o recinto de leões tinha as mesmas características do recinto exibido no vídeo atual.

O homem entrevistado no filme anterior, identificado Mohamed Abdirahman Mohamed, era o mesmo do vídeo que foi compartilhado na semana passada.

Mohamed é tratador de animais do zoológico e trabalha no parque há mais de oito anos. Há outros vídeos dele com os leões, um deles postado em março deste ano.

Ele chegou a dar uma entrevista para a BBC somali, no ano passado. Ele disse que treinou os animais dos quais cuida, incluindo leões e cobras. Durante a entrevista, ele brincou com uma píton, chegando a colocar a cabeça da cobra na boca, enquanto as pessoas chocadas ao seu redor gritavam.