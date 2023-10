'Chuva de fogo': Novo vídeo mostra incêndio em casamento no Iraque

Em poucos segundos, alguns convidados percebem um foco de incêndio no teto, seguido por uma "chuva de fogo" que começa a cair.

As imagens mostram a velocidade com a qual as chamas se propagam e o desespero de convidados e funcionários para deixar o salão de festas.

Também é possível ver a fumaça se espalhando rapidamente pelo local.

Proprietários de salão foram presos

Ao todo, 14 pessoas foram presas pelo incêndio que deixou 107 mortos e cerca de 150 feridos.

Entre os presos estão os proprietários do local no qual a festa aconteceu. O prefeito da cidade e o chefe da Defesa Civil local estão entre os demitidos após o ocorrido.