Veterano de guerra de 98 anos ganha R$ 4,2 mi em loteria no Reino Unido

Um veterano de guerra de 98 anos ganhou R$ 4,2 milhões em bilhetes premiados da Loteria do Código Postal do Povo (People's Postcode Lottery), no Reino Unido.

O que aconteceu

Bernard Botting teve três bilhetes sorteados pela Loteria do Código Postal que, somados, garantiram um prêmio de 685 mil libras, cerca de R$ 4,2 milhões, ao idoso.