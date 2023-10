Adolescente abre fogo em shopping na Tailândia e mata três pessoas

O adolescente de 14 anos foi apreendido como suspeito de ser o atirador. Ele portava uma arma e foi detido pelas autoridades, segundou apurou o Channel News Asia.

Um vídeo que se espalhou nas redes sociais mostra o momento em que dezenas de pessoas saem correndo das dependências do shopping, ocupando as ruas.

Vários estabelecimentos foram fechados nas proximidades, assim como ruas próximas e a estação de metrô de Siam. Havia vidros quebrados na área, perto de uma escada rolante do prédio.

Em um post publicado no X (antigo Twitter), o primeiro-ministro da Tailândia, Srettha Thavisin, prestou condolências e expressou sua preocupação com a segurança das pessoas que tentavam escapar da área.

Os policiais entraram rapidamente na área. E recebi uma mensagem do comandante da polícia que estava no local informando que o culpado já foi preso. Mas ainda estamos preocupados com a segurança, em garantir que as pessoas voltem para casa com segurança

Srettha Thavisin, primeiro-ministro da Tailândia

O tiroteio ocorre poucos dias antes do aniversário de um ano de um dos dias mais sangrentos da história recente da Tailândia, quando um ex-policial armado com uma faca e uma pistola atacou uma creche, matando 24 crianças e 12 adultos.