Como digital em bilhete fez polícia encontrar garota sequestrada

A polícia dos EUA encontrou uma criança sequestrada graças à impressão digital deixada em um bilhete de resgate. Charlotte Sena, de 9 anos, havia desaparecido no último sábado (30), enquanto acampava com a família no norte do estado de Nova York.

Agora preso, o suspeito do crime foi identificado como Craig Nelson Ross Jr. O homem de 46 anos está detido sem direito a fiança, e as investigações do caso seguem abertas.

O caminho até o resgate