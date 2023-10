Jovem é condenada em Dubai após tocar no braço de segurança em aeroporto

A segurança do aeroporto foi acionada por causa de uma cinta que a estudante usava. A jovem disse às autoridades do aeroporto que havia passado por uma cirurgia recentemente e foi obrigada a usar o aparelho cirúrgico 24 horas por dia.

Ela foi levada para uma sala privada e instruída a retirar o aparelho. Para isso, Elizabeth precisou ficar seminua. A estudante foi liberada, mas como não conseguiu colocar o aparelho novamente, ela tocou no braço de uma das funcionárias da alfândega para pedir ajuda.

Segurança acusou estudante de 'agredi-la e insultá-la'

Apesar de negar qualquer tipo de agressão, Elizabeth foi proibida de viajar para casa e foi condenada a um ano de prisão, em julgamento realizado esta semana. A americana já estava detida em Dubai há quase três meses quando a decisão da Justiça foi anunciada.

"Elizabeth pretendia transitar por Dubai apenas por seis horas, mas está lá há meses, e perdeu US$ 50 mil (cerca de R$ 250 mil) em despesas e custos com advogados", disse Radha Stirling, fundadora da entidade Detention in Dubai, de acordo com o New York Post.

Segundo a Stirling, Elizabeth foi "humilhada e traumatizada pelos funcionários do aeroporto, sendo forçada a permanecer em um país caro, pagar advogados caros e perder seus estudos universitários".