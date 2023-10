Turista dos EUA é preso por destruir estátuas romanas em museu de Israel

Fotos divulgadas pelas autoridades mostraram duas esculturas derrubadas de pedestais e quebradas em vários pedaços na ala de arqueologia do museu.

As peças pareciam ser uma cabeça de Atenas do século II dC, descoberta em 1978 em Tel Naharon, perto de Beit She'an, e uma estátua de um grifo segurando uma roda do destino, representando o deus romano Nêmesis, datada de 210-211 dC e descoberta em 1957 no norte do Negev, segundo apurou o jornal The Times of Israel.

O museu informou que os dois artefatos destruídos eram "antigas estátuas romanas datadas do século 2 DC (Depois de Cristo)", que estavam expostas na ala de arqueologia, e confirmou que elas não eram cópias, mas os objetos originais.

A polícia disse que um segurança do museu deteve o turista de 40 anos antes que a polícia chegasse e o prendesse. O museu forneceu a foto de um pedaço de pau com o qual o suspeito foi flagrado vagando pelo museu, e que pode ter usado para realizar o ataque.

Motivação religiosa

O suspeito foi interrogado pela polícia, que pretende solicitar ao juiz a negação da fiança. A avaliação inicial dos agentes é que o homem destruiu as estátuas porque acredita que elas são "contra a Torá", de acordo com um comunicado policial.