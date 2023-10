Força Aérea de Israel diz ter atacado prédios ligados ao Hamas em Gaza

Um dos prédios abrigava a sede de inteligência do Hamas, segundo a força militar israelense. Além do espaço, a construção reunia escritório militares dedicados à produção de armas e abrigava lideranças do grupo, de acordo com os militares de Israel.

As informações foram divulgadas no Twitter por volta de 15h30 de hoje, no horário de Brasília. Imagens do ataque mostra desabamento dos edifícios após ataques.

Earlier today, IAF fighter jets struck military infrastructure in two multi-story buildings in the Gaza Strip used by senior Hamas terrorist operatives for carrying out terrorist activity. -- Israeli Air Force (@IAFsite) October 7, 2023

Ofensiva palestina envolveu disparo de 5.000 foguetes

O comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, informou que 5.000 foguetes foram lançados da Faixa de Gaza. O bombardeio deixou cem mortos, segundo as autoridades. Sirenes de alerta de bombardeios soaram no sul e no centro de Israel, inclusive em Jerusalém.