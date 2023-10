Israel usará 'toda sua força para destruir o Hamas', diz Benjamin Netanyahu

Mais cedo, Netanyahu disse que o seu país "está em guerra contra o Hamas" e que o "inimigo pagará um preço que nunca conheceu".

As Forças de Defesa de Israel usarão imediatamente todo o seu poder para destruir as capacidades do Hamas. Vamos combatê-los até o fim e vingar este dia em que conspiraram contra Israel e o seu povo. (...) Esta guerra vai levar tempo. Ela vai ser dura. Dias desafiadores ainda estão pela frente. Mas uma coisa eu posso garantir: com Deus, com a força de todos nós, com a fé de sempre, sempre venceremos.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel

Os ataques

Um bombardeio contra Israel hoje deixou ao menos 250 mortos e 1.400 pessoas feridas, segundo serviços de emergência israelenses citados pela imprensa local. O início da ofensiva ocorreu às 6h (0h de Brasília) deste sábado (7).

O grupo islâmico Hamas assumiu a autoria do ataque. Na contraofensiva de Israel, jornais locais da Faixa de Gaza dizem que mais de 200 palestinos foram mortos, enquanto 1.610 ficaram feridos.

O comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, informou que 5.000 foguetes foram lançados da Faixa de Gaza. Sirenes de alerta de bombardeios soaram no sul e no centro de Israel, inclusive em Jerusalém.