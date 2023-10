Sequencia de terremotos no Afeganistão mata 120 pessoas e fere mais de mil

Sistemas registraram três tremores. O mais forte deles alcançou 6.3 na escala Richter e aconteceu 10 quilômetros abaixo da terra. A informação é do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Mais de mil pessoas, incluindo mulheres, crianças e idosos, ficaram feridas. A informação foi obtida pela AFP junto a Mosa Ashari, chefe da gestão de catástrofes da província de Herat.

Há 70 feridos só no hospital da cidade. Herat fica a 120 quilômetros da fronteira do país com o Irã e tem população de 1,9 milhão de pessoas, de acordo com dados do Banco Mundial.