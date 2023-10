Guerra Israel-Palestina: Vídeo mostra ataque israelense contra Gaza

O grupo islâmico Hamas assumiu a autoria do ataque contra Israel. Na contraofensiva de Israel, jornais locais da Faixa de Gaza dizem que mais de 200 palestinos foram mortos, enquanto 1.610 ficaram feridos.

O comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, informou que 5 mil foguetes foram lançados da Faixa de Gaza. Sirenes de alerta de bombardeios soaram no sul e no centro de Israel, inclusive em Jerusalém.

Israel ordenou à empresa elétrica estatal cortar o fornecimento de energia na Faixa de Gaza. A decisão foi tomada depois da ofensiva surpresa lançada pelo movimento palestino Hamas contra o território israelense, informou o ministro israelense da Energia.

Brasileiro diz que viu "uma chuva de mísseis" na hora que os ataques do Hamas começaram. Yehuda Weiss, militar da reserva em Israel, mora em território israelense há dois anos e estava em uma festa próxima a fronteira com a Faixa de Gaza.