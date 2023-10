Governo chama Múcio, Amorim e embaixadora para discutir conflitos em Israel

O ataque do Hamas contra Israel na manhã deste sábado (7) deixou um brasileiro ferido, segundo balanço divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores. Outros dois brasileiros estão desaparecidos. O Itamaraty informou que a embaixada em Tel Aviv está prestando assistência.

Reunião do Conselho de Segurança da ONU

O governo brasileiro convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para lidar com a crise na região. A informação é do colunista do UOL Jamil Chade. O Brasil é o presidente do Conselho de Segurança durante o mês de outubro.

A reunião também será neste domingo. De acordo com diplomatas do alto escalão, as principais potências preferiram que o debate não seja público, justamente por conta da volatilidade da crise e ainda da falta de detalhes sobre a realidade em Gaza.