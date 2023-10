O governo brasileiro anuncia que, na condição de presidência do Conselho de Segurança da ONU, convocou uma reunião de emergência do órgão para lidar com a crise palestina. A presidência brasileira ocorre durante o mês de outubro e, entre as funções, está a de determinar a agenda do Conselho, em consultas com os demais membros.

O encontro ocorrerá já neste domingo e, diante da gravidade da situação, a reunião será fechada. De acordo com diplomatas do alto escalão, as principais potências preferiram que o debate não seja público, justamente por conta da volatilidade da crise e ainda da falta de detalhes sobre a realidade em Gaza.

As reuniões são fechadas apenas quando o cenário é considerado de extrema gravidade e risco para segurança internacional.