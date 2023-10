Vídeo mostra comemorações em Londres após ataques a Israel

Carro foi visto com bandeiras da Palestina. Riley diz que viu dois carros na cidade com bandeiras da Palestina presas às janelas.

Primeiro ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse estar chocado com os ataques do Hamas. "Estou chocado com os ataques feitos pelos terroristas do Hamas nesta manhã contra os cidadãos israelenses. Israel tem todo o direito de se defender. Nós estamos em contato com as autoridades israelenses e cidadãos britânicos que estão em Israel devem seguir as regras para viagem", escreveu Rishi Sunak no X (antigo Twitter).

Até o momento, Sunak não se manifestou sobre vídeos em Londres.

Bombardeio contra Israel deixou ao menos 250 mortos e ao menos 1.400 pessoas feridas, segundo serviços de emergência israelenses citados pela imprensa local. O grupo islâmico Hamas assumiu a autoria do ataque. Na contraofensiva de Israel, jornais locais da Faixa de Gaza dizem que mais de 200 palestinos foram mortos, enquanto 1.610 ficaram feridos.