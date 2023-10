Mil brasileiros retidos em Israel já pediram para voltar em voos da FAB

A Embaixada brasileira em Tel Aviv anunciou hoje (8) que cerca de mil brasileiros e seus parentes em Israel já pediram para voltar ao Brasil em voos da FAB (Força Aérea Brasileira).

O Itamaraty diz que a maioria são turistas que estão hospedados em Tel Aviv e Jerusalém e que os dados foram registrados por formulário online.

Mais cedo, o governo brasileiro anunciou que destacou seis aviões para fazer o resgate de cidadãos do Brasil que estão em Israel, país do Oriente Médio que vive conflito armado com o grupo terrorista Hamas.