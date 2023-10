Brasileiro busca sobrinha desaparecida em Israel: 'Não sei se está viva'

O brasileiro Mário Ricardo Fishbein, que mora há mais de 50 anos em Israel, contou que a família passou mais de 20 horas presa em um bunker e que a sobrinha dele, de 18 anos, desapareceu após o início da ofensiva do Hamas na região sul do país.

O que Mário contou ao canal CNN:

A mãe dele, de 94 anos, mora em uma comunidade nas proximidades da Faixa de Gaza. A irmã dele foi passar o fim de semana com a idosa acompanhada dos dois filhos. A garota, de 18 anos, dormiu na casa do namorado no sábado.