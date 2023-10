Estou há 3 dias num bunker, diz morador de kibutz mais brasileiro de Israel

O gerente de vendas Yanai Gilboa, 59, descansava no feriado judaico de Sucot quando, às 6h de de sábado (7), acordou com o barulho de uma sirene que ecoava pelo kibutz (comunidade) Bror Hayil, o mais brasileiro de Israel. Gilboa — que é filho de brasileiros — teve apenas 15 segundos para levar a mulher e dois de seus filhos para um bunker que fica no subsolo de sua casa, a apenas 7 km da Faixa de Gaza.

A vida no bunker

"Depois dos anos 1990, as casas na região precisaram ser construídas com esse abrigo", contou Gilboa ao UOL. Com 10 m², o bunker é feito de um concreto resistente aos mísseis.